408 – Advogados de Assis participam de ato em Batatais

Cerca de 200 advogadas e advogados de todo o estado de São Paulo, entre eles Carlos Augusto Passos dos Santos e Matheus de Almeida (foto abaixo), que integram a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Assis, participaram de um ato em solidariedade ao colega advogado Lucas de Lima Roberto, agredido por um policial civil em Batatais, interior de São Paulo, no dia 6 de junho.

Advogados da região juntos com a presidente da OAB-SP Patrícia Vanzolini

A manifestação ocorrida no município onde a agressão foi registrada contou com a presidente da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, Patricia Vanzolini. Assim que soube do caso, Patricia telefonou para a vítima, colocando a OAB SP à disposição para assisti-lo.

Durante o ato de solidariedade, Patricia destacou que “a união da classe é muito importante nos casos de violação das prerrogativas profissionais, uma vez que a advocacia é um contrapoder, o anteparo contra o abuso”,apontou.

O ato que evidenciou a união da classe também contou com a presença do Conselho Federal, através do presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Ricardo Breier. “Viemos até Batatais para dizer que o Lucas não está sozinho. E estaremos acompanhando o processo na polícia e na corregedoria para exigir uma apuração célere e rigorosa. Esse ato não ficará impune”, prometeu Breier.

Em sus manifestação, o advogado vítima da agressão, Lucas de Lima Roberto, disse que continuará trabalhando firmemente, dentro da legalidade, sem desrespeitar nenhum funcionário público, mas exigindo que todos os direitos da advocacia sejam resguardados.

“Essa ação não pode ser aceita pela classe, tampouco pela sociedade. Fui humilhado, aviltado, ameaçado de morte. Se isso foi feito a mim, o que não é feito a populares? Precisamos estar unidos, como estamos aqui. Só agi de acordo com a lei e me mantive firme até o fim. Esse ato tem um significado muito grande para mim, como também para toda a advocacia”, agradeceu.

O presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas da OAB, que participou do ato juntamente com o presidente da congênere estadual, Luiz Fernando Pacheco, e com a diretora secretária-geral da Ordem paulista, Daniela Magalhães, enfatizou: “É muito importante a união institucional nesta hora, diante da gravidade do fato. Vamos lutar, cada vez mais, para reduzir agressões como esta, seja pela repreensão, seja pela prevenção por meio de cursos que possam fazer com que servidores públicos de qualquer Poder conheçam as prerrogativas da advocacia”, destacou Breier.

Ato em Batatais reuniu cerca de 200 advogados