396 – Prorrogadas inscrições para contratar cinco conselheiros tutelares; salário é de quase R$ 3 mil

Foram prorrogadas as inscrições para a contratação de cinco conselheiros tutelares, que recebem um salário mensal de quase R$ 3 mil e mais benefícios.

“Estamos prorrogando as inscrições para atender um maior numero de interessados”, explicou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Vanislene Guiotti. Inicialmente, o prazo final para inscrições terminaria no dia 23 de junho.

Com a prorrogação, as inscrições poderão ser realizadas até a sexta-feira, dia 14 de julho.

A previsão é que as provas sejam realizadas no dia 6 de agosto, em local a ser definido.

O mandato dos cinco conselheiros tutelares é de quatro anos e, atualmente, o salário pago pela Prefeitura de Assis é de R$ 2.932,27, mais o benefício do Vale Alimentação.

Todo o processo de concurso e eleição dos conselheiros será conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com acompanhamento do Ministério Público.

Os candidatos aos cargos de conselheiros tutelares passarão pelas seguintes etapas: inscrição, prova escrita, avaliação técnica sobre caso prático por meio de banca, reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de escolha aos candidatos habilitados, pleito e curso de capacitação inicial.

Os interessados na inscrição devem procurar a Casa dos Conselhos ‘Denise Fernandes’, na rua Cândido Mota, 48, no prédio da Secretaria da Saúde, de segunda à sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13h30 às 16h30.

Os candidatos deverão apresentar os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, ser maior de 21 anos, residir no município de Assis há mais de dois anos, estar em gozo de seus direitos políticos, comprovar experiência profissional ou voluntária de, no mínimo, dois anos, nos últimos cinco anos, de trabalho direto na área da criança, do adolescente e suas famílias, em instituição, serviço ou programa das áreas de cultura, saúde, esportes, ou assistência social, reconhecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente ou Conselho.

O interessado também não poderá ter sido penalizado com a destituição da função de conselheiro tutelar nos cinco anos antecedentes à eleição, não ter sido impedida sua posse por ilegalidade em sua campanha, possuir formação em nível superior na área de humanas e ter disponibilidade de horário.

O valor da taxa de inscrição a ser recolhida no ato da inscrição é de R$ 50. Os valores arrecadados com a cobrança de taxas serão depositados na conta do Fundo da Criança e do Adolescente que, posteriormente, serão repassados aos projetos do município que atendem crianças e adolescentes através de editais específicos.

Sede do Conselho Tutelar na avenida Félix de Castro