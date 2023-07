397 – Diante de quase 400 pagantes no Tonicão, na tarde desta quarta-feira, VOCEM vence o Manthiqueira e continua invicto

Diante de 393 pagantes, que compareceram ao estádio Tonicão na tarde desta quarta-feira, dia 5 de julho, e proporcionaram uma renda superior a R$ 5 mil, o VOCEM derrotou o Manthiqueira, de Guaratinguetá, pelo placar de 1 a 0, e manteve sua invencibilidade, após 12 partidas no Campeonato Paulista da Série B.

“Considerando ter sido um dia de funcionamento normal do comércio e dos serviços públicos na cidade, só temos a agradecer aos nossos torcedores, que compareceram em grande número ao estádio”, comentou o presidente do VOCEM, Lauro Valim.

Com o surpreendente empate entre Taquaritinga e Mauá, por 1 a 1, no mesmo dia e horário, em jogo realizado em Taquaritinga, VOCEM e Taquaritinga passaram a dividir a liderança do grupo 8, com quatro pontos, mas o CAT leva vantagem de um gol no saldo.

JOGO – No primeiro tempo, o VOCEM insistiu em cruzamentos aéreos na pequena área do Manthiqueira, mas eles eram sempre interceptados pelo goleiro Daniel Jesus.

Na maior oportunidade de gol, o lateral esquerdo Harinsson, livre de marcação, chutou pra cimas, mas o assistente já havia levantado o seu instrumento, assinalando impedimento.

No intervalo, o técnico Carlinhos Alves fez tripla mudança e a tática deu certo.

O gol da vitória, no confronto válido pela segunda rodada da segunda fase, foi do meio campista Mateusinho, que entrou no intervalo e, em três minutos, marcou na temporada pela quarta vez.

O lance do gol teve início com boa jogada do lateral direito João Silveira, que foi à linha de fundo e cruzou para trás. Mateusinho (foto abaixo), livre de marcação, ajeitou e chutou de pé esquerdo, no canto do goleiro Daniel Jesus.

Mateusinho comemora seu quarto gol na temporada

Imagem: Paulo H. Dias

Dos 25 gols marcados pelo ‘Esquadrão da Fé’ nas 12 rodadas da temporada, 16 foram após o intervalo.

O estreante Walysson, que entrou na segunda etapa, teve várias oportunidades de gol, mas seus chutes de longa distância pararam nas defesas do goleiro adversário ou foram pra fora.

O artilheiro Thailor, que havia marcado quatro gols nos últimos três jogos, passou em branco nesta partida contra o Manthiqueira.

O VOCEM entrou em campo com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Alysson ‘Alemão’ e Harinsson; Iago Felipe, Beto e Guthierres; Adsson, Thailor e Bryam. No intervalo, entraram: Mateusinho e os estreantes Walysson e Sérgio Dias. Também participaram da partida: Rondinely e Júlio Simas.

DUELO DE INVICTOS – No domingo, dia 9 de julho, estarão em campo, às 10 horas, no estádio Tonicão, os únicos invictos e que brigam pela liderança do Grupo 8 da Segundona.

O VOCEM, em 12 rodadas, acumula 8 vitórias e 4 empates.

O Clube Atlético Taquaritinga, com a mesma quantidade de atuações, soma 7 vitórias e 5 empates.

O ataque mariano marcou 25 gols e a defesa sofreu 7. Já o time de Taquaritinga comemorou 20 gols e sofreu 8.

INGRESSOS – A diretoria do VOCEM deve disponibilizar os ingressos antecipados, com preço promocional de R$ 15, a partir desta quinta-feira, dia 6, nos tradicionais pontos de venda.