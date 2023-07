390 – Galpão Cultural realizará Festejo da Cultura Popular do Vale do Paranapanema

O Ponto de Cultura Galpão Cultural realizará o ‘Festejo da Cultura Popular do Vale do Paranapanema’. A ação cultural é uma realização da CIRCUS, em execução de emenda parlamentar destinada pela deputada federal, Sâmia Bomfim, do PSOL.

O evento, programado para acontecer nos dias 23 e 24 de setembro, será um dos maiores da região em reverência à cultura popular do Oeste Paulista.

O ‘Festejo da Cultura Popular do Vale do Paranapanema’, segundo os organizadores, será um grande encontro em celebração às culturas tradicionais -historicamente exploradas- e busca reunir, além de trabalhadores da cultura, a população do Vale Paranapanema e do interior profundo do estado de São Paulo.

O ‘Festejo da Cultura Popular’ reunirá grupos culturais da música, capoeira angola, maracatu, brincantes, cirandeiras e expressões culturais indígenas e quilombolas durante os dois dias de atividades.

As ações serão realizadas por meio de uma sequência de apresentações artísticas, que incluirá música, intervenções artístico-culturais, rodas de saberes, rodas de capoeira e atividades voltadas às crianças com a temática da descolonização do pensamento, entre outras atrações.

Compondo junto ao Festejo, acontecerá, nos dois dias do evento, a ‘Feira de Cultura Popular e Economia Solidária’, que, além da tradicional feira, que acontece às quartas-feiras no Galpão Cultural, também contará com a presença de artesãs, produtoras de alimentos e comidas típicas de diversas cidades da região, num trecho que abrange de Ourinhos à Rosana.

A execução do festejo está sob responsabilidade da Circuito de Interação de Redes Sociais -CIRCUS-, Organização da Sociedade Civil que atua há mais de 20 anos no setor cultural no município de Assis, tendo expressiva participação na manutenção do Galpão Cultural.

Esta ação vem através de emenda destinada pela deputada federal Sâmia Bomfim, do PSOL. As emendas parlamentares vinculadas ao Ministério da Cultura tem, em si, o cumprimento das metas do Plano Nacional de Cultura, neste projeto são elas: o apoio à produção cultural local; capacitação de agentes da cultura; acesso da população local a espetáculos; manutenção de ponto de cultura e só pode ser destinada a entidades sem fins lucrativos.

Para ficar por dentro das novidades do ‘Festejo’ e todas as atividades, cursos, espetáculos e horário de funcionamento da Biblioteca Comunitária do Ponto de Cultura Galpão Cultural, acesse as redes sociais do @galpaoculturalassissp e @circus2001.

Serviço – Festejo da Cultura Popular do Vale do Paranapanema

Data e Hora: 23 e 24 de setembro, a partir das 10 horas

Local: Ponto de Cultura Galpão Cultural Travessa Sorocabana, 40 – Assis/SP

Contatos: Bruna Reis – 18 99741-9062 e Maria Rita – 18 99709-7644

Imagem e texto: Assessoria de Imprensa