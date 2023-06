338 – CAPSA comemora 65 anos

No dia 5 de junho de 1958, o pároco da vila Operária, padre Aloísio Bellini-PIME, inaugurava uma de suas mais importantes obras assistenciais: o CAPSA -Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio..

“Na época, além de ser um visionário aos problemas sociais, ele (padre Aloísio) conseguiu permear os corações das pessoas que detém o espírito colaboracionista e de benemerência direcionado ao próximo, motivo pelo qual muitos abraçaram a causa, passando esse legado para seus descendentes”, lembra o atual presidente, Luiz Antônio Bermejo.

“Sabemos o quanto se esforçaram os ex-dirigentes para manter vivo o legado do nosso querido fundador. Também sabemos que, sem a colaboração dos voluntários e doadores, os nossos projetos não teriam êxito. Vale dizer que, na bandeira do CAPSA, brilha um de seus principais projetos, o de combater a fome, procurando assistir às famílias carentes”, explica.

Atualmente, o Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio distribui, semanalmente, cerca de 230 litros de sopa, todas às terças-feiras, e faz a doação de cestas de alimentos, mensalmente, às famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Além desses serviços, realizamos doações de roupas, calçados, cobertores, pães, móveis usados, etc. Não poderíamos deixar de relembrar as palavras de nosso patrono Santo Antônio, que, em sua sabedoria, dizia: ‘Quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças; certamente não ficará sem recompensa”, finaliza Bermejo, parabenizando a todos os envolvidos por mais um ano de conquistas do CAPSA!

Padre Aloísio Bellini, fundador da CAPSA

Arquivo: Sérgio Berti (Bolão)