339 – VOCEM contrata centroavante Thailor, campeão da Série A-2 em 2021

A diretoria do VOCEM confirmou, na tarde desta segunda-feira, dia 5 de junho, a contratação, por empréstimo, do atacante Thailor Prates, de 23 anos, campeão paulista da Série A-2 em 2021 pelo São Bernardo Futebol Clube.

O jogador deve se apresentar nos próximos dias para avaliação médica e assinatura do contrato e não deve atuar contra o Fernandópolis no domingo, dia 11, no estádio Tonicão.

Pelo time do São Bernardo, na campanha vitoriosa de 2021, Thailor foi titular na estreia, quando o time empatou com o Rio Claro em 2 a 2.

Depois disso, Thailor permaneceu no elenco, tendo entrado no transcorrer da competição em outros seis jogos, até alcançar o título na decisão contra o Água Santa, de Diadema, e o acesso à elite do futebol estadual.

Thailor, atacante de 1,90 metro, tem vínculo com o Sertãozinho, clube onde ele entrou para a história ao marcar o primeiro gol na vitória contra o São José, livrando o time do rebaixamento para a Série B.

Mesmo diante do São José, que viria a decidir o título da Série A-3 e garantir vaga na Série A-2 juntamente com o Capivariano, o Sertãozinho venceu na casa do adversário.

O Sertãozinho terminou no Campeonato Paulista da Série A-3 na 14ª posição, com 16 pontos, igual ao Barretos, que acabou rebaixado para a Série B, por ter uma vitória a menos.

Durante a primeira fase, Thailor atuou como titular em duas partidas e foi aproveitado em outros oito jogos, sempre entrando na segunda etapa.

No dia 4 de março, na 12ª rodada, pela primeira vez Thailor foi titular no Sertãozinho, que venceu o Rio Preto, em São José do Rio Preto, por 2 a 0.

Dono da camisa 9 no jogo que decidia a permanência no acesso, dia 18 de março, em São José dos Campos, Thailor marcou o primeiro gol da vitória do Sertãozinho por 2 a 1, aos 25 minutos de partida.

Esse gol de Thailor e a vitória sobre o São José por 2 a 1, garantiram a permanência do Sertãozinho na Série A-3.

Thailor marcou o gol que livrou o Sertãozinho do rebaixamento

Imagem: Divulgação