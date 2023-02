073 – Federação divulga grupo do VOCEM na Segundona

Na tarde desta terça-feira, dia 7 de fevereiro, a Federação Paulista de Futebol divulgou os adversários do VOCEM na primeira fase do Campeonato Paulista da Série B, conhecida como ‘Segundona’, que terá início no dia 23 de abril e término previsto para 30 de setembro.

Apesar da parceria firmada entre as diretorias dos dois clubes de futebol profissional da cidade -VOCEM e Assisense-, na Federação Paulista, o clube representante de Assis na disputa será o VOCEM, já que o Atlético Assisense oficializou o afastamento da competição na temporada 2023.

Times tradicionais do futebol do interior e bastante conhecidos do torcedor assisense nas décadas de 80 e 90, como Fernandópolis, Tanabi e Penapolense, além de Tupã e Santacruzense de Santa Cruz do Rio Pardo, serão adversários do VOCEM neste ano.

A tabela dos jogos está sendo formulada pelo Departamento técnico da Federação Paulista e deve ser divulgada aos clubes até o dia 23 de fevereiro. Acompanhe os grupos da Segundona:

Grupo 1

Santacruzense

Penapolense

Fernandópolis

Tanabi

Tupã

VOCEM de Assis

Grupo 2

América

Francana

Inter de Bebedouro

Batatais

Taquaritinga

Catanduva

Grupo 3

XV de Jaú

São-Carlense

Independente

Mogi Mirim

São Carlos

União São João de Araras

Grupo 4

Amparo

Colorado Caieiras

Ska Brasil de Santana do Parnaíba

Paulista de Jundiaí

Rio Branco de Americana

União Barbarense de Santa Bárbara do Oeste

Grupo 5

Manthiqueira de Guaratinguetá

Flamengo de Guarulhos

Guarulhos

Atlético Mogi de Mogi das Cruzes

Joseense de São José dos Campos

União Mogi de Mogi das Cruzes

Grupo 6

Barcelona Capela de São Paulo

ECUS de Suzano

Jabaquara de Santos

Nacional de São Paulo

Mauá

Mauaense

NOVA DIVISÃO – Por maioria dos votos, ficou definido que em 2024 haverá uma nova divisão no futebol de São Paulo. Campeão e vice do Campeonato Paulista Sub23 Segunda Divisão deste ano garantem o acesso ao Paulistão A3 de 2024, enquanto as outras 14 melhores equipes da competição se juntam aos dois rebaixados da Série A3 deste ano para formar a nova divisão.

O Campeonato Paulista Sub23 da Segunda Divisão de 2023:

1ª fase

36 times

6 grupos

Do 1º ao 4º de cada grupo se classificam à 2ª fase.

2ª fase

24 times divididos em seis grupos levando em consideração o critério técnico

Classificam 1º e 2º de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros à próxima fase.

3ª fase

Os 16 clubes classificados serão divididos em quatro grupos com confrontos em turno e returno, classificando os dois primeiros de cada grupo para as fases de mata-mata.

Empates nos placares agregados a partir desta fase serão decididos nos pênaltis.

4ª fase (quartas de final)

Os oito times classificados se enfrentam em mata-mata com jogos de ida e volta;

5ª fase (semifinal)

Os quatro times classificados se enfrentam em mata-mata com jogos de ida e volta que garantem aos vencedores vagas na final do campeonato e acesso à Série A3 de 2024;

6ª fase (final)

Os dois times classificados se enfrentam para definir o campeão.

Lauro Valim, presidente do VOCEM