072 – Cadeirante é preso após furto de salame e linguiça calabresa em supermercado

Um homem de 58 anos, portador de deficiência física, que se locomove com uso de cadeira de rodas, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após o furto de peças de salame e linguiça calabresa em um supermercado.

O caso foi registrado na cidade de Maracaí no início da noite desta terça-feira, dia 7 de fevereiro.

Os policiais militares foram acionados para comparecer ao supermercado localizado na avenida São Paulo, em Maracaí, por volta das 18h30.

Quando chegaram ao local, os policiais foram recebidos pelo representante do supermercado, que estava ao lado do cadeirante.

Segundo o funcionário da empresa, o homem entrou no supermercado com uma cadeira de rodas, se apoderou de duas peças de salame no valor de R$ 299,41 e uma peça de linguiça calabresa no valor de R$ 15,33 e deixou o local sem efetuar o pagamento.

Segundo o representante da empresa, o cadeirante foi abordado saindo do supermercado e teria se recusado a efetuar o pagamento pelos produtos.

Diante da recusa, o representante acionou a Polícia Militar.

Na Delegacia de Polícia, o representante da empresa repetiu a mesma versão, acrescentando que os produtos totalizavam R$314,74.

O cadeirante, acusado do furto, teria confessado o crime e afirmado não ter condições de pagar a fiança arbitrada no valor de R$1.302,00 para responder em liberdade pelo crime.

Como a viatura da Polícia Militar não conseguiu transportar a cadeira de rodas do acusado até a delegacia, o homem, apoiado por outras pessoas, foi colocado em uma cela isolada das demais pessoas, antes de ser conduzido à cadeia pública de Lutécia, onde aguardaria a audiência de custódia.

Os policiais entraram em contato com a família do homem preso para que fosse levada sua medicação até a delegacia de polícia.

A ocorrência foi registrada pela delegada Raquel Santos de Oliveira.

Ilustração