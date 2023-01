054 – Moradora de Assis ganha R$ 10 mil no Hiper Saúde Bauru

Mais uma assisense ganhou um atrativo prêmio no sorteio do Hiper Saúde Bauru.

A senhora Cássia Grecco, moradora da rua Cândido Mota, na vila Central, foi a única premiada no terceiro sorteio realizado neste domingo, dia 29 de janeiro, e ganhou R$ 10 mil. Ela comprou o seu Título de Capitalização no ‘Avenida Premium’, com a revendedora Patrícia Besharah.

O quarto e mais valioso sorteio saiu para a cidade de Itatinga. A moradora Heloísa, da vila Central, ganhou, sozinha, R$ 300 mil.

GIRO DA SORTE – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, mais uma ganhadora de Assis.

Na rodada 11, Maria, que mora no bairro Três Américas II, foi a premiada. Ela adquiriu a sua cartela no ‘Hiper Mercado Amigão’, com a revendedora Fran, e faturou R$ 1 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, ainda colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Cássia, moradora da vila Central, foi premiada no Hiper Saúde Bauru