053 – VOCEM&Assisense anuncia preparador físico e treinador de goleiros

Está formada a comissão técnica do VOCEM&Assisense para iniciar a preparação visando a disputa do Campeonato Paulista da Série B, ‘Segunda Divisão’, que terá sua largada no final de abril.

De forma inédita, as diretorias dos dois clubes de futebol profissional da cidade decidiram se juntar para administrar o VOCEM que, oficialmente, será o representante de Assis na Segundona, enquanto o Assisense pediu licenciamento e só disputará as categorias de base.

Na manhã desta segunda-feira, dia 30 de janeiro, o presidente do Assisense e gerente de futebol do VOCEM, Fabinho Melo, anunciou os últimos nomes da comissão técnica liderada pelo treinador Gilberto ‘Papagaio’.

Márcio Santos será o preparador físico e Miller o treinador de goleiros.

MILLER – O preparador de goleiros José Ribeiro de Lima Miller já trabalhou na seguintes equipes: Monte Azul, Oeste de Itápolis, Taquaritinga, Rio Branco de Americana, União Barbarense, Taubaté, Matonense, Internacional de Limeira, Osasco, São Caetano e Noroeste de Bauru no estado de São Paulo e Vila Aurora de Rondonópolis, Sorriso e Barra do Garças, do estado Mato Grosso. O último clube em que ele atuou foi o Fernandópolis-SP.

Miller tem sete títulos conquistados em seu currículo: “Foram sete conquistas, sendo três com Matonense, três com a União Barbarense e um com a Inter de Limeira“, contou o profissional, que é aguardado em Assis nesta terça-feira, dia 31.

Miller será o preparador de goleiros

MÁRCIO SANTOS – O professor de Educação Física Márcio Luiz dos Santos teve sua formação acadêmica na Universidade Salgado de Oliveira, em Juiz de Fora-MG (bacharelado) e Universidade Iguaçu, de Itaperuna, no Rio de Janeiro (licenciatura).

Passou pelos seguintes clubes: Nova Geração (Caiana-MG), Tupy F. Clube (Juiz de Fora-MG), Esporte Clube Igrejinha (Igrejinha-RS), Comercial (Ribeirão Preto-SP), Örebro Nordic (Suécia), Assisense-SP e Inter de Minas (Itaúna-MG).

Entre suas conquistas na carreira, estão: Campeão mineiro do interior pela Inter de Minas (categoria sub-20) em 2022; Campeão Divisão 5 pelo Örebro Nordic (profissional) na Suécia em 2021; Campeão mineiro interior com o Tupy Football Club (categoria Sub-20) em 2019 e Vice-campeão mineiro pelo Tupy Football Club (categoria Sub-20) em 2019.

O preparador físico já está alojado em Assis e elaborando o planejamento dos trabalhos para a apresentação dos jogadores, marcada para a próxima semana.

Márcio Santos será o preparador físico