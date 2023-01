051 – Com mulher no comando, vereadores retomam as sessões nesta segunda-feira

Sob o comando da professora Viviane Del Massa Martins, do PP, a Câmara Municipal de Assis retoma as sessões ordinárias na noite desta segunda-feira, dia 30 de janeiro.

Será a primeira reunião dirigida pela vereadora.

Na pauta da Ordem do Dia estão três projetos, todos de iniciativa dos próprios parlamentares.

Projeto de lei 171/2021, do vereador Fernando Sirchia, do PDT, que “assegura a pessoas em união estável homoafetiva e a seus dependentes acesso a políticas públicas desenvolvidas pelo município de Assis”.

O projeto de lei 36/2022, de autoria da vereadora Viviane Del Massa, inclui novo artigo na Lei 6.932, que institui o Programa Municipal de Política Para as Mulheres.

E ainda o projeto 76/2022, de autoria do vereador Alexandre Cachorrão, do PDT, que inclui no Calendário Oficial do Município de Assis, o “Encontro do Moto Clube Primatas Arcanos”.

Antes dos projetos, vereadores discutirão indicações, requerimentos e moções.

PISO DO MAGISTÉRIO – Antes da votação dos projetos, os vereadores discutirão os requerimentos e moções apresentados.

Um dos requerimentos que deve provocar bastante discussão é o de autoria dos vereadores Vinícius Símili, Alexandre Cachorrão, Fabinho Alerta Verbal, Fernando Sirchia, Gerson Alves, Jonas Campos, Ramão e Viviane Del Massa cobrando informações do prefeito José Aparecido Fernandes sobre o não pagamento do Piso Nacional do Magistério em nosso município.

A sessão tem início às 18 horas e será transmitida pela TV e a Rádio Câmara.

Nova Mesa Diretora que presidirá as sessões da Câmara Municipal em 2023