050 – Três sepultamentos em Assis neste dia 30 de janeiro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A jovem Catarina Mercadante Leite do Canto, de 22 anos, será velada a partir das 10 horas na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento está programado para às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Maria do Carmo Ruffini, de 92 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

A senhora Aldivina Dutra de Oliveira, de 76 anos, está sendo velada no próprio cemitério, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mora, será sepultado Jefferson Mânfio, de 45 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!