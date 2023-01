049 – Jovem assisense, estudante de Medicina, morre na SP-333

Mais uma morte registrada na rodovia SP-333, Rachid Rayes, entre Assis e Marília.

Um trágico acidente, ocorrido na noite deste domingo, dia 29 de janeiro, matou a jovem assisense, Catarina Mercadante Leite do Canto, de 22 anos, que viajava para Marília,onde reiniciaria as aulas no curso de Medicina nesta segunda-feira.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, Catarina dirigia o veículo Polo, placas de Assis, em direção a Marília, quando, no km 361, no município de Echaporã, uma caminhonete S-10, placas de Igarapava-SP, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o carro conduzido pela estudante de medicina, que ficou presa às ferragens e morreu no local.

Dois ocupantes da caminhonete sofreram ferimentos de natureza leve.

Corpo de Bombeiros e equipes de resgate da concessionária, que administra a rodovia, compareceram ao local.

O corpo de Catarina Mercadante foi removido ao Instituto Médico Legal de Marília, onde seria submetido ao exame necroscópico.

O velório deve ter início às 10 horas, na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde deve sair o féretro às 14h30.

O sepultamento foi programado para às 15 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Catarina cursava Medicina, em Marília

Atualizado às 8h44