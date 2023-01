044 – Assis perde para Matão e precisa vencer Campo Grande para se classificar

A equipe feminina de vôlei adaptado de Assis, categoria acima de 45 anos, que participa da fase final do Campeonato Nacional, estreou com derrota na tarde desta quinta-feira, dia 26 de janeiro, diante de Matão. O jogo aconteceu na quadra 1 do ginásio do Centro Esportivo do Trabalhador, na cidade de Amparo, que sedia a competição.

O time comandado pelo técnico Márcio Correia perdeu por 2 a 0, com parciais de 15 a 4 e 15 a 8.

Para garantir vaga na próxima fase e não depender de outros resultados, as meninas de Assis precisam vencer o time de Campo Grande-MS, no confronto programado para às 15h30 desta sexta-feira, no mesmo ginásio.

Dos três times que se enfrentam, dois avançam na competição.

Na estreia diante de Matão, nesta quinta-feira, A seleção de Assis atuou com as seguintes jogadoras: Ana, Andréa, Júlia, Mazé, Malú, Graça, Cléo, Sueli, Edna Marina, Heloísa e Raquel.

“Sabíamos das dificuldades, mas nossas meninas se esforçaram ao máximo. Garra não faltou. Com a mesma disposição, e tentando corrigir os erros da estreia, tentaremos buscar a vitória e a vaga contra Campo Grande”, garantiu o técnico Márcio Correia.

Equipe de Assis que atuou na estreia da final do Campeonato Nacional