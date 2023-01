043 – V.O. intensifica ensaios da bateria e acelera produção de fantasias e alegorias

Faltando 20 dias para o início do carnaval, a Escola de Samba Unidos da Vila Operária decidiu intensificar os ensaios da bateria e acelerar a produção de fantasias e alegorias para o desfile que pretende realizar na avenida Siqueira Campos, no dia 18 de fevereiro.

O enredo ‘Valeu, Zé!‘, em homenagem ao ex-presidente e cavaquinista da escola, José Carlos Corrêa, que morreu no dia 30 de março, tem atraído dezenas de sambistas e amigos interessados em participar do desfile, o que fez a diretoria rever os cálculos iniciais de componentes.

A bateria, comandada pelo mestre Silvinho Bermejo, aumentou o número de ritmistas planejado inicialmente. “Devemos contar com mais de 50 integrantes“, calcula Bermejo.

Os ensaios têm ocorrido no barracão da escola, em três dias da semana, a partir das 20 horas.

“Faremos ensaios hoje, dia 26, (quinta-feira) e amanhã, dia 27, (sexta-feira)”, confirmou Bermejo.

“Nesta semana, estão sendo verificadas as medidas dos batuqueiros para a confecção das fantasias“, lembrou o diretor Roberto Barbosa.

ALEGORIAS – Desde o início do mês, o carnavalesco Audálio Duarte trabalha doze horas diárias no barracão na elaboração de fantasias, adereços e alegorias.

“Estamos com dificuldades para encontrar material. Nas viagens que fizemos a São Paulo, as lojas especializadas em carnaval já estão com os estoques vazios. Faltam plumas, acetato e até tecidos“, contou Duarte.

A solução adotada, explica ele, foi reaproveitar material dos desfiles anteriores e trabalhar com produtos adquiridos no comércio local.

No final de semana, teve início o trabalho com as ferragens e marcenaria dos carros alegóricos para que o carnavalesco possa iniciar a decoração nos próximos dias.

O desenho de um carro em homenagem ao músico Zé Corrêa, que deve abrir o desfile, é guardado a sete chaves. “Estamos preparando uma surpresa que deve emocionar o público“, garante Duarte.

ENREDO – O samba composto pelos músicos Gibão e Léo Ladislau tem recebido muitos elogios. Na comunidade, muitos garantem que a composição é uma das melhores nos 44 anos da agremiação verde e rosa.

A letra foi construída com base num acróstico -poesia em que as primeiras letras de cada verso formam, em sentido vertical, formam uma frase-. Juntas, as primeiras letras do samba enredo formam ‘José Carlos Corrêa da V.O.’

Acompanhe:

Já era alvorada

Onde o samba em poesia fez sua morada

Simplicidade seu cavaquinho

Esse artista fez escola

Catedral de emoções, VOCEM, Corinthians, paixão pela bola

A praça lhe chama: vem cantar

Recital de canções pra festejar

Legado do samba, foi professor

Operário em pessoa, Eliana, o seu grande amor.

Segunda a segunda, eu tô na luta, José

Corrêa homem trabalhador ôô

Ouvi seu recado, “ficou belezinha”

Relembra o bordão.

Recordar é viver, linda trajetória

Emancipação, inaugurou o barracão

A Vila Operária jamais vai te esquecer

Deixa plantado no pé de limão rosa

A paz e o Amor em verso e prosa

Vem sambar, na Tibiriçá quem é bamba não bambeia

Onde estiver, sua estrela vai brilhar, meu amigo Zé Corrêa

DESFILE – Ainda sem uma definição da Prefeitura Municipal sobre a possibilidade de realizar o desfile na avenida Rui Barbosa, a diretoria da Unidos da Vila Operária decidiu programar uma apresentação no próprio bairro. O cortejo acontecerá no sábado de carnaval, dia 18 de fevereiro, a partir das 21 horas, na avenida Siqueira Campos.

O desfile começa na esquina da rua André Perine, segue até a praça da vila Operária, onde haverá uma pequena pausa para uma surpresa da bateria, e segue até o barracão, na rua Tibiriçá, onde haverá um encontro de foliões com muito samba e marchinhas de carnaval.

“Estamos convidando todos que gostam da maior festa popular do país para participar de nossos ensaios e prestigiar o desfile“, convidou a presidente a agremiação, Mônica da Silva.

Ensaios da bateria acontecem no barracão da V.O.

Imagem: Cesário Oliveira