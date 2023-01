027 – Sepultamentos em Assis neste dia 20 de janeiro

Há dois sepultamentos previstos para esta sexta-feira, dia 20 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o tradicional sapateiro e músico Manoel Alves de Lima, de 92 anos. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 9h30.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Clóvis Roberto Martins, de 59 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

REGIÃO – Em Cruzália, está sendo velada a senhora Benedita Dorta Kill, de 83 anos, que será sepultada na manhã deste sábado, dia 21, no cemitério daquela cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!