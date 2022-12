Unidos da V.O. sorteia ‘Kit churrasco’ de Natal neste sábado

Os tamborins e surdos começaram a ser afinados no barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária visando o inicio dos ensaios para o desfile de carnaval 2023, que homenageará o músico e ex-presidente da agremiação, José Carlos Corrêa, ‘Zé Corrêa: o poeta das cordas’.

O último evento de 2022 para arrecadar recursos e iniciar a confecção das fantasias e alegorias será um sorteio de um kit churrasco, que acontecerá neste sábado, dia 24 de dezembro. O prêmio a ser sorteado será um Kit churrasco de Natal, contendo 10 quilos de carne, 10 quilos de linguiça, três sacos de carvão, 10 fardos de latas de cervejas e meia dúzia de refrigerantes com dois litros. Além de todos esses produtos para um atrativo churrasco de Natal, o contemplado também receberá um prêmio de R$ 500,00 em dinheiro.

Para concorrer ao sorteio de todos esses prêmios e colaborar com o desfile da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, basta adquirir um cupom de rifa por apenas R$ 10,00 e aguardar o resultado da extração da Loteria Federal deste sábado, dia 24 de dezembro.

Os cupons estão sendo vendidos pelos diretores da Unidos da Vila Operária e em alguns estabelecimentos comerciais: Bar do Cabelo, Padaria Sinos de Belém e Bar do Marcão (vila Operária), Bar do Cesinha (vila Souza), Bar do Léo (vila Ribeiro) e com o vendedor de panos de pratos, Carlos Alberto ‘Burraldo’, na avenida Rui Barbosa.

Boa sorte!