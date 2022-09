Mais R$ 3 mil para região de Assis no sorteio do Hiper Saúde

Mais dois prêmios nas rodadas do ‘Giro da Sorte do Hiper Saúde Bauru’, totalizando R$ 3 mil, foram distribuídos para a região de Assis neste final de semana.

No sorteio realizado no domingo, dia 25 de setembro, os prêmios de R$ 1,5 mil saíram para um morador de Assis e outro de Paraguaçu Paulista.

Coincidentemente, os dois se chamam ‘Francisco’.

Na terceira rodada, Francisco, que mora na vila Maria Isabel, em Assis, e comprou o seu Título de Capitalização no ‘Bar da Janete’, foi o premiado e ganhou R$ 1, 5 mil.

Da cidade de Paraguaçu Paulista, Francisco, que adquiriu sua cartela na Banca do ‘Zé Pernambucano’, foi o premiado na rodada 19 e também ganhou R$ 1,5 mil.

O prêmio principal de R$ 180 mil foi destinado para Tupã. Valdir, que mora na vila Independência, ganhou, sozinho, a premiação, que ele já recebeu na manhã desta segunda-feira, em Bauru.

R$ 5,00 – O valor da cartela da próximo sorteio, que acontecerá no domingo, dia 2 de outubro, continua sendo R$ 5,00. Além das 20 rodadas do ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 1,5 mil, serão sorteados mais quatro prêmios especiais.

No primeiro sorteio, o prêmio será R$ 10 mil.

No segundo sorteio, o atrativo é uma motocicleta Honda CG 160 cilindradas 0 km, com valor sugestivo de R$ 16 mil.

O prêmio do terceiro sorteio também será uma motocicleta Honda CG 160 cilindradas 0 km, com valor sugestivo de R$ 16 mil.

No quarto e principal sorteio, o prêmio é um veículo Nivus e mais a quantia de R$ 50 mil, totalizando R$ 175 mil

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, ainda colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Boa sorte!

Prêmios do próximo sorteio