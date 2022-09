VOCEM confirma Gilberto Barbosa ‘Papagaio’ como técnico para 2023

Considerado ‘Rei do acesso’ no futebol paranaense, o assisense Gilberto Barbosa, o ‘Papagaio’, foi confirmado na noite desta sexta-feira, dia 23 de setembro como técnico do VOCEM para a temporada 2023 em que, pela primeira vez, diretores do ‘Esquadrão da Fé’ e do Assisense estarão juntos, desde a formação da única equipe que representará a cidade no Campeonato Paulista da Série B.

Barbosa havia sido anunciado treinador do Assisense logo após a eliminação do ‘Falcão do Vale’ na Segundona deste ano, mas com o licenciamento do ‘Falcão do Vale’ na próxima temporada, os planos mudaram.

A confirmação de Gilberto ‘Papagaio’ aconteceu após uma reunião envolvendo o presidente do VOCEM, Lauro Valim, o vice-presidente, Marlon Galiano, e o presidente do Assisense, Fabinho Melo, que foi contratado como Diretor Executivo do ‘Esquadrão da Fé’ nesse projeto de parceria para 2023.

BOLA – O ex-lateral esquerdo Gilberto Barbosa, o ‘Papagaio’, fez carreira em clubes paranaenses, onde brilhou como treinador, tendo conquistado vários títulos e acessos de divisão. Em seu currículo, constam acessos com: PSTC, Cascável e Cincão de Londrina, além de um título do futebol paranaense do interior pelo Arapongas.

Com passagens pelo futebol exterior, trabalhando em países como Japão e Coréia, Gilberto Papagaio também revelou grandes nomes do futebol brasileiro: Manoel (atual zagueiro do Fluminense), Rodrigo Lindoso (Internacional de Porto Alegre), Bruno Thiago (Botafogo-RJ) e Madson (Santos, Atlético Paranaense e São Paulo).

VIOLA – Filho de uma das integrantes das Irmãs Jacó, Gilberto Barbosa é apaixonado por moda de viola e se arrisca a cantar com a mãe em alguns vídeos com grande visualização nas redes sociais. “É bom voltar para nossa cidade e estar junto com a família. Vamos trabalhar muito para repetir mais um acesso. Desta vez, no futebol de São Paulo”, falou.

Gilberto e Lauro confirmaram acerto