Centenário de Zeca Santilli terá eventos na Unesp, Assis III e na ACIA

Nesta quarta-feira, dia 5 de outubro, Assis registra o centenário de nascimento do ex-deputado federal e ex-prefeito de Assis, José Santilli Sobrinho, que morreu no dia 18 de abril de 2006.

Para comemorar a data, estão sendo programados eventos na Unesp, no período da manhã, e na quadra de esportes do Conjunto Habitacional Assis III, das 18 às 22 horas.

UNESP – Santilli, entre suas obras, é fundador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, criada em 1958 e que se transformou na Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP/Assis.

“Para entendermos o arrojado feito de instalação do primeiro Instituto isolado de Ensino Superior do Estado de São Paulo na cidade de Assis lembramos que, à época, -1958-, Assis tinha uma população de 20 mil habitantes”, lembra o diretor da Unesp, professor doutor Darío Palmieri.

Para celebrar o centenário, a universidade programou uma atividade que visa relembrar a sua origem, o sonho, o empenho, a dedicação e o prestígio político de seu fundador, José Santilli Sobrinho, com apresentação de uma pesquisa histórica intitulada: “História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis 1958-1964: memória da formação da FCL UNESP”, feita pelo professor doutor Fábio Ruela.

O evento acontece nesta quarta-feira, às 10 horas, através de uma vídeo-conferência que contará com a participação de Ruela e os professor doutores Darío Abel Palmieri, diretor da Unesp de Assis, Paulo Henrique Martinez e Andrea Lucia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi, chefe e vice-chefe do Departamento de História.

ASSIS III – No período da noite, a partir das 20 horas, familiares de José Santilli Sobrinho estarão realizando um evento aberto ao público na quadra do Conjunto Habitacional Assis III, que fica próxima à escola que recebeu o nome do homenageado, na vila Marialves.

CIVAP – As comemorações em homenagem ao centenário do ex-deputado e ex-prefeito José Santilli Sobrinho prosseguem na quinta-feira, com uma cerimônia organizada pelo Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema, que receberá convidados no salão de festas da Associação Comercial Industrial de Assis, na vila Operária.

Santilli presidiu o Consórcio do Vale Paranapanema quando foi prefeito de Assis.

Quadra do Assis III está sendo preparada para o evento