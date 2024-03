944 – Ricardo Fracasso deixará a Delegacia Seccional para assumir função no DHPP, em São Paulo

O delegado Ricardo Fracasso (foto abaixo) deverá deixar o comando da Delegacia Seccional de Polícia Civil em Assis para assumir uma importante função no DHPP -Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa-, na capital paulista.

Pelo que o JS apurou, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo deverá publicar a transferência no Diário Oficial do Estado nos próximos dias.

Com a remoção de Ricardo Fracasso, o delegado Marcel Ito Okuma assumirá o comando da Delegacia Seccional de Assis.

