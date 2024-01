820 – Grêmio, do assisense Osvaldo Siqueira, conquista a segunda goleada na Copinha

O Grêmio de Foot Ball Porto Alegrense, que tem o professor assisense Osvaldo Siqueira na comissão técnica como coordenador da preparação física, conquistou a sua segunda vitória, por goleada, na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Jogando na tarde deste sábado, dia 6 de janeiro, no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, o tricolor gaúcho venceu o Fiqueirense por 6 a 0.

Na primeira rodada, a equipe tricolor havia goleado o Serra Branca, da Paraíba, também por 6 a 0.

Com seis pontos, 12 gols marcados e nenhum sofrido, o Grêmio lidera o Grupo 4 e já está classificado para a próxima fase da competição. Mais do que isso. O time de Porto Alegre tem o melhor desempenho entre todos os participantes até o momento.

O time gaúcho encerra a participação na primeira fase jogando na terça-feira, dia 9, às 19h30, contra a Inter de Bebedouro, anfitriã.

Se manter a primeira colocação do Grupo 4, o Grêmio continua em Bebedouro, onde receberá o segundo posicionado do Grupo 3, com sede em Bálsamo, que tem Mirassol-SP e Coimbra, com 4 pontos, brigando pela liderança após duas rodadas.

Osvaldo Siqueira (à direita) conversa com o preparador físico professor Marcel