742 – VOCEM recebe diretor da FPF, que alerta sobre riscos de manipulação de resultados

Nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, a diretoria do VOCEM recebeu a vista de Renato Almeida, que ocupa o cargo de diretor de Integração na Federação Paulista de Futebol. Em palestra realizada no anfiteatro da FEMA (foto abaixo), aos jogadores da equipe sub-20, que disputará a Copa São Paulo, e aos atletas do time participante da Série A-4, ele fez um alerta sobre os riscos de participação nos esquemas de manipulação de resultados em jogos oficiais.

Palestra aos jogadores aconteceu na FEMA

Segundo o presidente do VOCEM, Lauro Valim, “foi muito interessante e serviu para abrir os olhos dos atletas que, eventualmente, venham a receber propostas para simular resultados ou mesmo faltas, pênaltis e até provocar cartões amarelos e vermelhos”, disse.

Segundo o dirigente, os atletas envolvidos nesse tipo de crime têm recebido punições severas nas esferas esportiva e criminal, assim como empresários e dirigentes que tentam cooptar os jogadores a participar do esquema fraudulento.

O diretor da Federação Paulista também explicou sobre a necessidade de os atletas mais jovens, em idade escolar, não abandonarem os estudos. “Além de uma profissão, vocês precisam se tornar cidadãos”, aconselhou.

VISITA – No período da tarde, o diretor da Federação Paulista visitou as instalações do Centro de Treinamento Padre Belini, onde acompanhou o treino da equipe comandada pelo técnico Marcus Vinícius ‘Viola.

REFORÇOS – Nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro, a diretoria do VOCEM deve apresentar as últimas contratações do time que disputará o Campeonato Paulista da Série A-4. “Estamos aguardando a chegada de um lateral, um atacante de beirada e um centroavante”, confirmou Valim.