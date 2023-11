678 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 19 de novembro

Há cinco sepultamentos programados para este domingo, dia 19 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o gráfico Ailton Fornazari de Paulo, conhecido perlo apelido de ‘Padaria‘ (foto abaixo), que tinha 71 anos.

Ailton Fornazari

Logo depois, às 10 horas, haverá o sepultamento do senhor José Pires de Moraes, de 85 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Luís Rogério de Agostinho, de 50 anos. O corpo está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do ferroviário aposentado e ex-jogador da equipe amadora do VOCEM na década de 70, Geraldo Lino, o ‘Gêra‘, de 75 anos. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Ainda não foram definidos o local do velório e horário do sepultamento do senhor Cláudio Pereira Santos, que morreu em Porecatu-PR.

DIA 20 – Na segunda-feira, dia 20 de novembro, às 8h30, será sepultado José Elízio de Santana, que será velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!