675 – VOCEM acerta a volta de Billy Gol, de 36 anos, e anuncia zagueiro Thurran, de 34

O VOCEM contratou dois jogadores acima de 23 anos, como permite o Campeonato Paulista da Série A-4. De acordo com o regulamento aprovado, cada clube poderá registrar até cinco atletas sem limite de idade na súmula de jogo, mas poderá ter um número superior no elenco.

O primeiro contratado pela diretoria é um velho conhecido da torcida mariana.

Wellington Rodrigo Viana, o ‘Billy Gol‘, que completou 36 anos dia 2 de julho. Ele volta a Assis com o discurso de ajudar o VOCEM a conquistar o tão sonhado acesso à Série A-3 antes de encerrar a carreira de jogador profissional.

Billy volta ao VOCEM oito anos depois

Dono da melhor marca de gols marcados numa temporada da história do VOCEM, Billy balançou a rede 17 vezes em 2016, nos 18 jogos disputados sob o comando do técnico Paulo César, o ‘PC’.

O fato de estar sem jogar profissionalmente desde 2021, quando disputou três campeonatos estaduais, não preocupa o atacante.

Pelo Campeonato Paulista da Série A-3, defendendo o Rio Preto, ele realizou 9 partidas e marcou 2 gols. No Carioca, com a camisa do Maracanã, jogou 4 vezes e passou em branco. Pelo Pacajus, disputando o Estadual do Ceará, atuou em 6 vezes jogos e marcou 3 gols. No total, foram 19 atuações e 5 gols em 2021.

“Estou preparado fisicamente e conheço os atalhos do campo, principalmente, da área”, falou, sem modéstia, o atacante, a um amigo assisense.

Ao mesmo amigo, Billy, inicialmente, teria prometido marcar 10 gols no retorno ao VOCEM. Depois, refez as contas: “Vai depender a quantidade de jogos”.

O jogador, em sua carreira, não tem histórico de lesões e expulsões.

THURRAN – Nesta sexta-feira, dia 17, a diretoria anunciou a contratação do segundo atleta acima dos 23 anos. O zagueiro Thurran (foto abaixo), de 34 anos, acumula passagens por: Juventude-RS, Mirassol-SP, São José-SP, Joinville-SC, Manaus-AM, Botafogo-PB, Sheriff Tiraspol (Moldavia), CSA e Icasa-CE, entre outros. “Ele chega para exercer liderança na zaga”, promete o presidente Lauro Valim.

Outros dois jogadores, com idade até 23 anos, também foram anunciados na sexta-feira.

O zagueiro Alysson (foto abaixo), de 21 anos, que defendeu o VOCEM na Segundona em 2023, renovou o seu contrato para permanecer em Assis e disputar o Campeonato Paulista da Série A-4.

O lateral e volante Renzo (foto abaixo), de 22 anos, chega do Rio Branco, onde conquistou acesso à divisão de elite do Campeonato Capixaba.

APRESENTAÇÃO – Os jogadores contratados deverão se apresentar à comissão técnica, no CT Padre Belini, em Assis, no dia 28 de novembro.