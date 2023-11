671 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 14 de novembro

Há cinco sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 14 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, aconteceu o sepultamento da senhora Mercedes Picolo de Oliveira (foto abaixo), de 78 anos, que era aposentada do Hospital Regional de Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Joaquim Camilo Moraes, de 67 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento do senhor Olímpio Lopes, de 70 anos, conhecido pelo apelido de ‘Paraná‘, e que foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Assis por muitos anos. O corpo está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30.

Logo depois, às 15h30, será sepultado o senhor Elias Paes dos Santos, de 63 anos, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Paulo Sérgio Ravanelli, de 67 anos, que morreu em Marília. O velório acontece na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!