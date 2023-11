657 – V.O. EM LUTO – Morre Marcos Negri Bermejo, aos 62 anos

A Vila Operária está em luto.

Morreu na noite desta segunda-feira, dia 6 de novembro, no Hospital Regional de Assis, o tradicional comerciante Marcos Negri Bermejo, de 62 anos, proprietário da Oficina Negri, localizada na avenida Siqueira Campos.

A declaração de óbito, assinada pela médica Isabela Monteiro Haddad, informa ‘morte súbita, com causa desconhecida’.

Marcos Negri Bermejo deixa a esposa Ciumara Miguel, os filhos Matheus e Gabriel, noras e neto.

O velório acontece na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, e o horário do sepultamento será definido na manhã desta terça-feira, dia 7, na administração do Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Marcos Negri tinha oficina da V.O.