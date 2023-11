656 – Grupo liderado por Alexandre Cachorrão assume controle do MDB, que estava em poder de aliados do prefeito

Reviravolta no comando político do MDB de Assis e mudança significativa no tabuleiro eleitoral de 2024.

Um grupo de oposição à Administração José Fernandes, liderado pelo vereador Alexandre Cachorrão (ainda no PDT), assumirá a direção do tradicional MDB.

No início da noite desta segunda-feira, dia 6 de novembro, o vereador Alexandre Cachorrão confirmou ao JS que o vice-presidente estadual do MDB, deputado estadual Itamar Borges, entrou em contato com ele para anunciar que a nova comissão provisória da legenda em Assis deve ser publicada pela Justiça Eleitoral nas próximas horas.

Segundo Cachorrão, o advogado Eduardo Augusto Paiva, o Duda, será o novo presidente do MDB em Assis, enquanto Carlos Augusto Azevedo assumirá a tesouraria. Helton Rocha, Patrícia Ferreira Paiva e Carolina Ferreira Gomes aparecem como membros da nova Comissão Provisória.

ANTIGA – No dia 16 de agosto de 2023, com exclusividade, o Jornal da Segunda noticiou que um grupo de pessoas próximas do prefeito José Aparecido Fernandes (ainda no PDT), algumas delas ocupantes de cargos comissionados na Administração Municipal, havia assumido a comissão provisória do MDB.

Todos os membros tinham saído do diretório do PTB, migrando para o MDB, inclusive o candidato a prefeito pela legenda em 2016, o advogado Paulo José Delchiaro, e os ex-vereadores Adriano Romagnoli e Roque Vinícius.

A comissão provisória era formada por: Adriano Luis Romagnoli Pires (presidente), Paulo José Delchiaro (tesoureiro), Gabriel Teixeira de Camargo, Ítalo Luiz Ângelo e Roque Vinícius Teodoro (membros).

Duda Paiva (novo presidente do MDB) e o vereador Cachorrão