607 – JOGOS ABERTOS – Assis conquista 4º lugar no jogo de Damas para mulheres

Ótimo resultado da equipe feminina do jogo de Damas, na categoria livre, para Assis nos Jogos Abertos do Interior, que acontecem em São José do Rio Preto.

Nesta sexta-feira, dia 13 de outubro, ao término das disputas da modalidade feminina, no Automóvel Clube de São José do Rio Preto, Assis ficou na quarta colocação final, tendo somado 9.26 pontos, atrás da campeã, São José dos Campos (13.4), da vice-campeã, Araçatuba (11.26) e da terceira colocada, Santos (10.23).

A equipe de Assis é formada pelas atletas Marleni Ribeiro, Kelly de Paiva, Ana Clara Carvalho e Hanna Semej. “Ficamos em 4° lugar, com muita honra e agradecimentos a Deus, à nossa família e ao nosso técnico Nadim Naufal”, escreveu a atleta Marleni Ribeiro, em sua rede social.

Com a pontuação obtida pela mulheres no jogo de Damas, Assis saltou para a 33ª posição na classificação geral das cidades participantes, tendo acumulado 14 pontos, até o momento.

HOMENS – A equipe masculina do jogo de Damas de Assis, atualmente na 8ª posição, pode avançar ainda mais na classificação final. Neste sábado, dia 14 de outubro, último dia de competição, Assis enfrenta Pereira Barreto.

Equipe de Assis (de azul, à direita) ficou na 4ª posição