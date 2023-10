606 – EXCLUSIVO – Reconhecida vítima de atropelamento

Na manhã deste sábado, dia 14 de outubro, um irmão reconheceu o corpo da vítima do atropelamento ocorrido na noite de terça-feira, dia 10 de outubro, na rua Platina, esquina com a Rua José Giorge.

Socorrida, a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento e, posteriormente, ao Hospital Regional, onde morreu na manhã desta sexta-feira, dia 13 de outubro, com trauma de crânio.

No entanto, como ambos os irmãos foram adotados por famílias diferentes, ele não sabe informar o sobrenome do homem atropelado, que ele acredita ter aproximadamente 63 anos. “É meu irmão. Ele era um pouco mais velho. Se chamava Ismael e, há alguns anos, estava vivendo na rua. Não tinha residência fixa”, atestou Antônio Carlos, de 62 anos, ao ver o corpo no Instituto Médico Legal.

Apesar do reconhecimento presencial, para ocorrer a liberação do corpo para o velório e sepultamento é necessário conseguir um documento de identidade da vítima e fazer uma comparação com as impressões digitais colhidas.

Amostras das digitais foram coletadas e um sistema da Polícia Civil permite a identificação, mas é preciso que a vítima tenha feito algum documento nos últimos 20 anos, o que parece ser improvável.

O irmão e outras pessoas amigas da família se dirigiram ao Plantão Policial para confirmar o reconhecimento da vítima e tentarão localizar algum documento de Ismael ou alguma pessoa que saiba o seu nome completo para auxiliar na identificação.

“A mais simples forma de reconhecimento de um corpo no IML é a necropapiloscopia, onde é recolhida a digital do cadáver e realiza-se a comparação com prontuário civil. Também pode ser feito através do prontuário odontológico, e por fim, através do exame de DNA”, explicou um médico legista ouvido pelo Jornal da Segunda.

Enquanto não for comprovada a identidade da vítima, o corpo permanecerá numa câmara fria do Instituto Médico Legal de Assis, aguardando para ser liberado para velório e sepultamento.

Impressões digitais podem servir como identificação da vítima