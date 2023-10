605 – Moleque Travesso vence amistoso no CT Jarinu

Os meninos da Escolinha de futebol Moleque Travesso tiveram um dia inesquecível nesta sexta-feira, 13 de outubro.

Conhecer as modernas instalações do Centro de Treinamento Jarinu, onde grandes clubes já realizaram pré-temporada, já seria difícil de esquecer, mas jogar amistosamente e vencer o time ‘da casa’ tornou a data memorável.

“Foi um grande prazer jogar amistosamente no Centro de Treinamento do Sfera, do empresário e amigo Fábio ‘Francês’, e uma rara oportunidade para nossos meninos serem avaliados”, comentou o treinador do Moleque Travesso, João Carlos ‘Corina’.

“Voltamos felizes com o resultado dentro de campo e com a aprovação de mais quatro meninos de nossa escolinha, que deverão se juntar aos jogadores João Milton e Gabriel Polizer, que já estão integrados ao Sfera, onde recebem uma ajuda financeira para treinar, sem abandonar os estudos”, comemorou Corina.

O time sub-11, que conquistou recentemente o título regional em Paraguaçu Paulista, venceu a escolinha de Jundiaí por 3 a 1, com três gols do artilheiro Matheus ‘Rocha Gol’.

O Moleque Travesso, categoria sub-11, entrou em campo com: Nicolas; Miguel Vicente, Miguel. Lorenço Irineu e Luquinha do Vasco; Vitinho, Guilherme Nanu e Dakson; Lucas Barreiro, Matheus ‘Rocha Gol’ e João Furlan. No transcorrer da partida, entraram: Miguel, Gabriel Soler, Benjamin e Kenzo.

“Essa oportunidade de intercâmbio solidifica, ainda mais, a parceria do Moleque Travesso de Assis com o empresário Fábio Francês”, finalizou João Carlos Corina.

Moleque Travesso venceu amistoso em Jarinu