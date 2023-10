598 – Rotary e ‘Acorda Assis’ entregam quase mil brinquedos a entidades

A parceria Rotary Club de Assis e o programa ‘Acorda Assis’, da Rádio Interativa FM, que realiza, anualmente, o projeto ‘Criança feliz, Assis mais feliz‘, arrecadou mais de 800 brinquedos, que foram entregues a duas entidades educacionais de Assis nesta quarta-feira, dia 11 de outubro.

Durante três semanas, empresas parceiras do projeto, localizadas em diferentes pontos da cidade, receberam as doações de brinquedos da população.

“A arrecadação, neste ano, surpreendeu positivamente. Conseguimos mais doações do que nos anos anteriores”, confirmou o empresário Marcos Lopes, do Rotary Club.

Nesta quarta-feira, dia 11, membros do clube de serviço de Assis visotaram as entidades Casa da Menina ‘São Francisco de Assis’ e Casa das Crianças ‘Dom Antônio José dos Santos’ para entregar as centenas de brinquedos arrecadados, que serão repassados às crianças.

“Saber que esses brinquedos farão a alegria de centenas de crianças nos motiva a realizar essa campanha todos os anos”, finalizou Lopes.

SORTEIO – Os doadores de brinquedos puderam preencher um cupom para participar de um sorteio de brindes no programa ‘Acorda Assis’, na manhã desta sexta-feira, dia 13, às 6h30, na rádio Interativa FM.

Entrega de brinquedos na Casa das Crianças

Entrega de brinquedos na Casa das Meninas