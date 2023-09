525 – Assis participa da cerimônia de abertura dos Jogos da Melhor Idade

Foi aberta, oficialmente, na tarde desta terça-feira, dia 5 de setembro, em São José do Rio Preto, a final estadual dos Jogos da Melhor Idade.

A competição, destinada a atletas com 60 anos ou mais, é organizada pelo Governo de São Paulo, através da Secretaria de Esportes e reúne aproximadamente 185 municípios e três mil atletas.

A delegação de Assis, com cerca de 20 competidores, participou da cerimônia de abertura, realizada no Teatro Municipal Paulo Moura. A bandeira de Assis foi conduzida pelas atletas Lúcia e Laura e pela professora Sheila (foto abaixo)

Porta-bandeiras de Assis

Nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, começam as disputas.

Veja a programação da participação das atletas de Assis.

BURACO FEMININO

No Ginásio Natalino, do Complexo Esportivo Dr. Wilson Calil, às 8h30, as atletas Elza e Gabi Vicenzo enfrentarão as representantes de Taquaritinga.

No período da tarde, às 14 horas, a dupla assisense volta à mesa para a disputa contra as anfitriãs de São José do Rio Preto.

DAMAS MASCULINO E FEMININO

No início da manhã, às 8h30, no Ginásio Natalino, acontece o Congresso Específico para definição da tabela de jogos. Assis será representada pelos atletas Aroldo Soares e Marlene Ribeiro.

TRUCO

Representada pela dupla Isídio Ajala e Tião ‘Barateira’, Assis enfrentará Pirangi e Tietê (período da manhã) e Vargem Grande Paulista (período da tarde).

TÊNIS DE MESA

No Espaço ‘New Pong’, na vila Angélica, os mesatenistas iniciarão as disputas às 8h30.

Assis estará sendo representada pelos atletas Mário Risso e Laura Misael.

Logo no início da manhã, às 8h30, Laura Misael estreia contra a representante de Valinhos.

No final da manhã, às 11h30, Mário Risso enfrentará o mesatenista de Poá.

No início da tarde, às 14h30, Laura Misael volta a competir. Desta vez, contra uma atleta de Santo André.

NATAÇÃO

As provas de natação masculina e feminina terão início às 8 horas, no Complexo Esportivo do SESI.

ATLETISMO

As provas de atletismo terão início às 7 horas, na pista do estádio municipal Wilson Romano Calil.

Bandeira de Assis durante a abertura