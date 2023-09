No início da manhã, às 8 horas, acontecerá o sepultamento do Tenente João Batista Barcarolo, de 75 anos, que foi instrutor do Tiro de Guerra 02-046 de Assis, no período de 1986 a 1989.

O corpo está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 7h45.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

