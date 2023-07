448 – Sepultamentos em Assis neste dia 27 de julho

Sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 27 de julho, em Assis.

A jovem Tamires Cirino Reia Crepaldi (foto abaixo), de 24 anos, que morreu no Hospital Regional de Assis e teve seus órgãos captados por uma equipe médica que esteve em Assis nesta quarta-feira, está sendo velada no Centro Funerário Pax, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento está marcado para às 11 horas, no Cemitério Municipal da Saudade.

A senhora Terezinha Rocha de Souza, de 91 anos, foi sepultada às 10 horas, no Cemitério da Saudade.

O senhor Aparecido Serezani, de 82 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro para o Cemitério ‘Morada da Colina’, no Jardim Paraná, às

REGIÃO – Em Cândido Mota, foi sepultado o senhor Nilson Coleti, de 58 anos.

Em Borá, está sendo velado o senhor Moacir Favato, de 82 anos, que será sepultado em Paraguaçu Paulista.

Na vizinha cidade de Tarumã, haverá o sepultamento da senhora Tereza Estelari Duarte, de 80 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!