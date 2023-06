382 – VOCEM cede empate ao eliminado Tupã no Tonicão, perde liderança do grupo e da Segundona

Para frustração dos pouco mais de 500 torcedores que compareceram ao estádio Tonicão e sofreram com o sol ardente na tarde este sábado, dia 24 de junho, o VOCEM ficou só no empate com o Tupã, que já chegou a Assis eliminado do Campeonato Paulista da Série B, rebaixado para a Série B-2, que corresponde à ‘quinta divisão’, e desmotivado pelo atraso de salários.

Ao ceder o empate para os visitantes, o time de Assis perdeu a liderança do Grupo 1 para o Penapolense, que goleou o Tanabi por 5 a 1 e chegou aos 25 pontos.

Com 24 pontos, o ‘Esquadrão da Fé’ terminou a primeira fase como segundo colocado na classificação geral entre os 36 clubes da competição.

Na sequência da competição, o VOCEM enfrentará o Taquaritinga, Mauá e o Manthiqueira, de Guaratinguetá

Na segunda fase, a delegação mariana viajará quase 3 mil quilômetros.

O time de Assis estreia na segunda fase em Mauá, neste domingo, dia 2 de julho, às 10 horas.

Na segunda rodada, na quarta-feira, dia 5 de julho, o VOCEM receberá o Manthiqueira, de Guaratinguetá.

Como a Prefeitura optou em iluminar o estádio Marcelino de Souza, na vila Ribeiro, o Tonicão continua recebendo jogos apenas no período diurno. Com isso, a partida decisiva do VOCEM será às 15 horas, no horário em que a grande maioria dos torcedores estará trabalhando e não poderá apoiar o time.

No encerramento do primeiro turno, no domingo, dia 9, às 10 horas, o ‘Esquadrão da Fé’ receberá o Taquaritinga.

EMPATE – Na partida contra o Tupã, o time mariano teve oportunidades para vencer, conquistar os três pontos e terminar a primeira fase como líder geral da Segundona, mas apresentou falhas no setor defensivo e foi apático no ataque.

O ótimo goleiro Sivaldo, que havia sofrido apenas quatro gols em nove jogos, falhou ao tentar defender um chute de fora da área de Matheus, que abriu o placar.

Aos 19 minutos, o oportunista Thailor empatou para o VOCEM após boa jogada de Bryam.

Aos 38 minutos, aproveitando rebote na defesa do goleiro Henrique, após cobrança de falta de Bryam, Thailor colocou o time de Assis na frente do placar.

Thailor marcou os dois gols do VOCEM

Imagem: Paulo Henrique Dias

Na segunda etapa, o VOCEM teve uma grande oportunidade para ampliar, mas o volante Iago Felipe acertou a trave, na cobrança de penalidade máxima.

Logo depois, em rápido contra-ataque, o Tupã conseguiu uma penalidade máxima, convertida por Mário César, que deu números finais no placar em 2 a 2.

O VOCEM empatou, jogando com: Sivaldo; João Silveira (Théo), Samuel, Deivisson e Harinson; Iago Felipe (Rodrigo), Beto (Júlio Simas) e Guthierres, Luquinhas ‘Bozó’ (Matheusinho), Thailor e Bryam (Lucas ‘Faixa’).

Somente o jogador Thailor, autor dos dois gols, foi punido pelo árbitro Clayton Dutra com um cartão amarelo por ‘ação temerária’, quando se chocou com o goleiro Henrique, numa disputa de bola, aos 18 minutos da segunda etapa.

CARTÕES – Nenhum dos quatro jogadores do VOCEM pendurados com dois cartões amarelos -Sivaldo, Guthierres, Beto e Nícholas- foi advertido no empate com o Tupã e todos têm condições de enfrentar o Mauá, na abertura da segunda fase.

HOMENAGEM – A torcida do VOCEM estendeu uma faixa no alambrado em homenagem ao esportista Marcelino Roza de Oliveira, de 49 anos, que morreu em acidente na manhã de quinta-feira, dia 22 de junho, numa estrada de Minas Gerais.

Marcelino foi jogador e dirigente do Juventus do Jardim Paraná. A convite da Liga Assisense de Esportes, ele comandou um selecionado dos times amadores de Assis num jogo amistoso contra o VOCEM, no estádio Tonicão, em 2018.

Torcida do VOCEM fez homenagem ao esportista Marcelino

Imagem: Paulo Henrique Dias

