331 – VOCEM segura empate em Penápolis, mantém liderança isolada e o melhor ataque da Segundona 2023

Com o empate, sem gols, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, no domingo, dia 28 de maio, o VOCEM de Assis manteve a liderança isolada e o melhor ataque dos 36 clubes que disputam o Campeonato Paulista da Série B, competição conhecida como ‘Segundona’.

Com cinco vitórias e um empate, o time de Assis soma 16 pontos em seis rodadas. O ataque mariano balançou as redes adversárias 14 vezes e o goleiro Sivaldo (foto abaixo) sofreu apenas três gols.

Sivaldo sofreu apenas três gols em seis jogos do VOCEM

Imagem: Paulo Henrique Dias

Atrás do VOCEM, que está no Grupo 1, na classificação geral da Segundona, aparecem: Jabaquara, de Santos, no Grupo 6 (15 pontos); Penapolense, no Grupo 1, XV de Jaú, no Grupo 3 e Nacional, do Grupo 6, todos com 13 pontos.

ATAQUE – Com exceção do jogo em Penápolis, o VOCEM balançou a rede nos outros cinco jogos. Foram 14 gols marcados, o que dá uma média de 2,3 gols por partida. Os artilheiros do VOCEM na temporada são: Guthierres (foto abaixo) e Matheusinho (3); Rodrigo e Samuel (2) e ainda Deivisson, Júlio Simas, Nicholas e Beto, com um gol cada.

Atrás do VOCEM, com os melhores ataques da Segundona, esão: XV de Jaú (13 gols), Flamengo de Guarulhos (11 gols) e Jabaquara de Santos, Paulista de Jundiaí, Penapolense e Fernanpópolis (10 gols).

Guthierres é um dos artilheiros do VOCEM

Imagem: Paulo Henrique Dias

DISCIPLINA – Em seis partidas disputadas, o VOCEM ainda não teve jogador expulso, mas foram 19 cartões amarelos recebidos. Iago Felipe, com três advertências, é o primeiro atleta suspenso no time. Ele não enfrentará o Tanabi neste domingo, dia 4 de junho, no estádio Tonicão.

Na relação de jogadores advertidos com cartão amarelo do VOCEM, aparecem: Iago Felipe (3), Rondinely, Sivaldo, Matheusinho e Nicholas (pendurados com 2 cartões) e Beto, Adsson, Théo, Júlio Simas, Guthierres, Samuel, Lucas Faixa e Índio (com um cartão).

EMPATE – Apesar do empate em Penápolis, domingo, dia 28 de maio, no jogo que abriu o segundo turno e valia a liderança do Grupo 1 e da Segundona, o VOCEM teve duas chances claras para abrir o placar. Numa delas, Guthierres, livre de marcação e dentro da área, chutou forte, mas a bola explodiu no travessão do goleiro Henrique.

No segundo tempo, na melhor oportunidade de gol para o VOCEM, Lucas ‘Faixa’ (foto abaixo), também livre de marcação, no interior da área, cara a cara com o goleiro Henrique, cabeceou pra fora. O assistente não assinalou impedimento.

Livre de marcação, Lucas ‘Faixa’ se abaixou para cabecear

Imagem: Paulo Henrique Dias

O goleiro e capitão Sivaldo, mais uma vez, fez defesas importantes para impedir as finalizações do Clube Atlético Penapolense.

O VOCEM jogou em Penápolis com: Sivaldo; João Vítor ‘Tarumã’, Samuel, Deivisson e Índio; Iago Felipe, Júlio Simas, Matheus Ferreira e Guthierres; Rondinely e Bryam. Além do atacante Luquinha ‘Bozó’ e Harinson, que estrearam, também entraram: Lucas ‘Faixa’, Luiz Fernando e Beto.

RESULTADOS DA RODADA

Tupã 1 x 2 Fernandópolis

Penapolense 0 x 0 VOCEM

Tanabi 4 x 0 Santacruzense

CLASSIFICAÇÃO

VOCEM – 16 pontos

Penapolense – 13 pontos

Fernandópolis – 10 pontos

Tanabi – 7 pontos

Tupã – 4 pontos

Santacruzense – 1 ponto

PRÓXIMA RODADA

Sábado – 15 horas

Santacruzense x Tupã

Fernandópolis x Penapolense

Domingo – 10 horas

VOCEM x Tanabi