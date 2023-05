329 – Seis assisenses são premiados no Giro da Sorte do Hiper Saúde Bauru

Seis moradores de Assis foram contemplados nas 50 rodadas do ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru neste domingo, dia 28 de maio. Cada um deles recebeu o prêmio de R$ 1,5 mil.

Na segunda rodada, Luiz, que mora no centro da cidade, foi o contemplado.

Na rodada 12, Fernando, residente no Jardim Canadá, foi o premiado. Ele adquiriu o seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru no ‘Avenida Max’, com o revendedor Maurício Barbosa.

Osvaldo, morador do Jardim Europa, comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru na ‘Demarque’ e foi o sorteado na rodada 24.

Na rodada 34 do Giro da Sortem o premiado foi José, que mora no Jardim Paraná. Ele adquiriu o seu título de capitalização no ‘Restaurante Toy’.

Isabel, moradora da vila Clementina, foi a contemplada na rua rodada 41 do Giro da Sorte deste domingo.

Na rodada 48, Edson, do Parque Universitário, foi o sorteado. Ele comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru na ‘Adega do Marrom’, na avenida Mário de Vitto.

No total, foram distribuídos R$ 9 mil para seis moradores de Assis

REGIÃO – Mais dois prêmios do Hiper Saúde Bauru para cidades da região de Assis foram distribuídos no sorteio deste domingo, dia 28 de maio.

Na rodada 17 do Giro da Sorte, o contemplado foi Fernando, que mora no Jardim Tênis Clube, em Paraguaçu Paulista. Ele adquiriu o seu título de capitalização no ‘Bar do Le Roia’.

Vicente, morador da vila Santos, em Echaporã, foi o premiado na rodada 26. Ele comprou sua cartela no ‘Vardão Magazine’.

Quem compra um título de capitalização do Hiper Saúde Bauru,além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar!