262 – Departamento Médico do VOCEM libera João Silveira e Rodrigo para voltarem aos treinos

Boa notícia para o técnico Carlinhos Alves e aos torcedores do VOCEM.

O lateral direito João Silveira e o atacante Rodrigo foram liberados pelo Departamento Médico na manhã desta terça-feira, dia 25 de abril, e iniciam a fase de transição em campo, nesta quarta-feira, junto com os demais jogadores.

João Silveira apresentou uma lesão do bíceps femoral (posterior da coxa direita) e Rodrigo sofreu estiramento do adutor longo (coxa esquerda).

Inicialmente, a previsão é que eles permanecessem no Departamento por três semanas, retornando ao time somente na terceira rodada, em Fernandópolis, no dia 6 de maio.

“Os dois atletas apresentaram uma boa recuperação durante o período em que estiveram no Departamento Médico e estão liberados para treinar. Nessa fase de transição, com possibilidade de treinamento com bola, estaremos acompanhando a recuperação deles, junto com nossos fisioterapeutas”, explicou o médico Sebastião Júlio Rodrigues Júnior.

O VOCEM, que estreou com vitória sobre o Penapolense por 2 a 1, no domingo, dia 23, enfrentará o Tanabi no próximo domingo, às 10 horas, no estádio Alberto Victolo.

O médico Sebastião Júlio liberou os jogadores João Silveira e Rodrigo