260 -De virada, VOCEM vence Penapolense e lidera grupo 2 da Segundona

Ótimo início de participação do VOCEM no Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’ 2023.

O ‘Esquadrão da Fé’, apoiado por quase 500 torcedores presentes ao estádio Tonicão na manhã deste domingo, dia 23 de abril, venceu, de virada, o bom time do Clube Atlético Penapolense por 2 a 1.

Com os empates nos jogos em Santa Cruz do Rio Pardo e Fernandópolis, o VOCEM terminou a primeira rodada isolado na liderança do Grupo 2.

O time de Penápolis, que dominou as principais ações na primeira etapa no Tonicão, abriu o placar ao 47 minutos, após a marcação de um escanteio duvidoso.

O goleiro Sivaldo segurou a bola com o corpo fora do gramado e a assistente Maria Eduarda Silva Pires, aparentemente influenciada pelas reclamações dos jogadores visitantes, acionou seu instrumento.

Na pequena área, Rafael Gelati se aproveitou de uma indecisão da zaga mariana para abrir o placar, de cabeça, após a cobrança de escanteio.

Rafael Gelati abriu o placar para o Penapolense

Imagem: Paulo Henrique Dias

No intervalo, o técnico Carlinhos Alves trocou Luís Fernando e Lucas ‘Faixa’ por Matheus e Beto e time voltou bem melhor.

Em menos de 10 minutos, o VOCEM conseguiu empatar e virar o placar.

Aos cinco minutos da segunda etapa, também de cabeça, o zagueiro artilheiro Samuel empatou a partida após uma cobrança de falta.

Samuel já havia marcado um gol parecido no último jogo treino, contra o Apucarana.

Samuel sobe para cabecear e empatar para o VOCEM

Imagem: Paulo Henrique Dias

Logo depois, aos 9 minutos, numa boa trama do ataque vocemista, Matheus, que havia entrado no intervalo, de perna esquerda, acertou o canto do goleiro Matheus. No duelo de xarás, o de Assis foi vitorioso.

Jogadores do VOCEM comemoram o gol de Matheus que garantiu a vitória

Imagem: Paulo Henrique Dias

Diferente do primeiro tempo, quando Sivaldo fez ótimas defesas, impedindo as principais chances de gol do Penapolense, na segunda etapa, o goleiro de Assis trabalhou muito pouco.

À frente no placar, o VOCEM soube comandar a partida e conquistar os três primeiros pontos.

O VOCEM iniciou a partida com: Sivaldo; Adson, Samuel, Deivisson e Índio; Luis Fernando, Julio Simas, Guthierres, e Lucas ‘Faixa’; Rondinely e Nícolas. No intervalo, entraram: Beto e Matheus. No transcorrer do segundo tempo, Carlinhos colocou: Théo, Alex e Léo Zarelli.

O técnico Oscar Souza escalou o Penapolense jogou com: Matheus; Danielzinho, Gabriel Santos, Cléberson, Carioca e Edvaine; Gelatti, Ninho e Wesley; Luan ‘Carioca’ e Fábio ‘Bahia’. Entraram: Flávio, Rickelme, Luís Felipe, Gustavo e Caieiras.

O árbitro da partida, Fernando Bartz Guedes, aplicou três cartões amarelos para: Rondinely e Beto do VOCEM e Carioca do Penapolense.

Atuaram como assistentes: Paulo César Modesto e Maria Eduarda Pires.

RESULTADOS DA RODADA

Em Fernandópolis – Fernandópolis 0 x 0 Tupã

Em Santa Cruz do Rio Pardo – Santacruzense 0 x 0 Tanabi

Em Assis – VOCEM 2 x 1 Penapolense

CLASSIFICAÇÃO

VOCEM – 3 pontos

Tanabi, Tupã, Santacruzense e Fernandópolis – 1 ponto

Penapolense – 0 ponto

PRÓXIMA RODADA

Em Tupã – Tupã x Santacruzense

Em Penápolis – Penapolense x Fernandópolis

Em Tanabi – Tanabi x VOCEM