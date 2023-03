154 – Empresário é agredido com golpes de chave de fenda

Um empresário do ramo de uma Auto Escola localizada no centro de Assis, cujo nome e idade não foram divulgados a pedido da família, foi agredido com vários golpes de chave de fenda, na noite desta quarta-feira, dia 8 de março, numa rua do Jardim Canadá.

Por volta das 21h30, mesmo gravemente ferido, ele conseguiu fugir do agressor e conduzir o seu veículo até as imediações do Plantão Policial, no Jardim Europa, onde foi socorrido por um gerente de restaurante, que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros prestou o primeiro atendimento e transportou a vítima até o Pronto Socorro Referenciado do Hospital Regional, onde ela permaneceu internada para observação,

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial.

No carro da vítima ficaram várias manchas de sangue.

