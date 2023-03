152 – Laranja Mecânica cancela jogo treino e VOCEM agenda primeiro teste contra o Londrina

A diretoria do Laranja Mecânica, de Arapongas-PR, cancelou o jogo treino contra o VOCEM, que estava marcado para a tarde deste sábado, dia 11 de março, no estádio Tonicão, em Assis, mas diretoria mariana agiu rápido e agendou um amistoso contra o Londrina Esportes Clube para a manhã do mesmo dia 11, no estádio Vitorino Gonçalves Dias -VGD- em Londrina.

“Precisamos testar nossos jogadores, principalmente aqueles que estão sendo avaliados”, explicou o presidente Lauro Valim.

O Londrina participa da primeira divisão do futebol paranaense, mas, ao ser derrotado pelo Athlético Paranaense por 1 a 0 na tarde de domingo, dia 26 de fevereiro, em pleno estádio do Café, em Londrina, o time terminou a 1ª fase na 10ª colocação, com 10 pontos, e ficou fora da próxima fase da competição.

O próximo jogo oficial do Londrina será apenas em abril, ainda sem data e horário confirmados, contra o ABC do Rio Grande do Norte, no Estádio do Café, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B.

“É possível que eles usem alguns jogadores da equipe principal”, disse o gerente de futebol do VOCEM, Fabinho Melo.

TREINO – Na manhã desta quarta-feira, dia 8 de março, o VOCEM realizou um treinamento coletivo no bem cuidado gramado do Almoxarifado Municipal.

O time principal do VOCEM escalado pelo técnico Gilberto ‘Papagaio’, no coletivo desta quarta-feira, teve a seguinte formação: Wellison (ex-Rio Branco de Americana), João Vitor (ex-Assisense), Jackson (ex-Goiás), Léo Zarelli (ex-Bandeirante de Birigui) e Cleison ‘Índio’ (ex-Joseense e que esteve em Assis e 2020); Luis Fernando (ex-Assisense), Fabrício (ex-Marília) e Rodrigo (ex-União Rondonópolis); Beto (ex-Ferroviária de Araraquara), Alex (ex-Figueirense) e Adson (ex-Matonense).

Time titular do VOCEM treinou com colete laranja