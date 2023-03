137 – Sepultamentos em Assis neste dia 4 de março

Há três sepultamentos marcados para este sábado, dia 4 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Sirlei Inácio de Abreu (foto abaixo), de 63 anos, conhecido morador da vila Adileta. O velório acontece na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

Sirlei Inácio de Abreu

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Aparecida Alves de Arruda, de 87 anos, que está sendo velada no próprio cemitério.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o tradicional comerciante da vila Xavier, Ki Nishizawa (foto abaixo), de 82 anos. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Ki Nishizawa

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!