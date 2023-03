136 – Morre tradicional comerciante do ramo de peças da vila Xavier

A comunidade japonesa de Assis está em luto.

Morreu nesta sexta-feira, dia 3 de março, aos 82 anos, o tradicional comerciante Ki Nishizawa, que dirigia a empresa Auto Peças Kaiuá, situada na rua Humberto de Campos, na vila Xavier.

O velório terá início na manhã deste sábado, dia 4, no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional.

O horário do sepultamento do comerciante Ki Nishizawa ainda será definido pela Administração do Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Ki Nishizawa dirigia a Auto Peças Kaiuá, na vila Xavier