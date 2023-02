058 – VOCEM&Assisense apresenta comissão técnica e faz reunião de planejamento

Já estão em Assis todos os membros da comissão técnica que comandará a equipe do VOCEM no Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2023.

Neste ano, as diretorias de VOCEM e Assisense decidiram se juntar para formar um único time para representar a cidade.

O VOCEM será o representante de Assis na Segundona, enquanto o Assisense se licenciou do futebol profissional para disputar apenas as categorias de base na temporada.

O presidente do Assisense, Fabinho Melo, foi contratado para ser gerente de futebol do VOCEM.

No final da tarde desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, os dirigentes se reuniram com a comissão técnica no Centro de Treinamento Padre Beline (antiga Assis Diesel) para definir o planejamento inicial da competição.

Os jogadores pré-contratados devem chegar na próxima semana. Eles devem passar por avaliação médica e física antes de assinarem o contrato.

COMISSÃO – A comissão técnica do VOCEM&Assisense será formada por: Gilberto ‘Papagaio’ (Técnico), Lucas Valim (Auxiliar Técnico), Márcio Santos (Preparador físico), Janderson (Fisioterapeuta), Miller (Treinador de goleiros) e Romualdo (Mordomo)

