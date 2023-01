041 – Assis estreia contra Matão na final nacional de vôlei adaptado

A equipe feminina de vôlei adaptado à melhor idade de Assis já está na cidade de Amparo-SP para a grande final da Confederação Nacional, que reúne representantes de cidades dos estados de: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Tocantins.

Segundo o professor Márcio Correia, técnico da equipe, a delegação assisense disputará a competição na categoria para atletas acima de 45 anos.

Após o Congresso Técnico realizado, já foram divulgadas as primeiras disputas.

Nesta quinta-feira, dia 26, às 15 horas, na quadra 1 do Centro Esportivo do Trabalhador, Assis enfrentará a equipe de Matão-SP.

Na sexta-feira, dia 27, no mesmo ginásio, às 15h30, as ‘meninas’ de Assis terão um confronto com o time de Campo Grande-MS.

Delegação de Assis durante viagem a Amparo