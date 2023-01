033 – Deputado Luiz Cláudio Marcolino é recebido no Sindicato dos Bancários e se coloca à disposição da região

O vice-presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores, Luiz Cláudio Marcolino, eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores com 70.487 votos, dos quais 413 de eleitores assisenses, esteve em Assis na semana passada, quando aproveitou para visitar o Sindicato dos Bancários na segunda-feira, dia 16 de janeiro.

Marcolino, que contou com o apoio dos bancários de Assis na eleição de 2022, agradeceu os votos recebido na região, fez uma análise de conjuntura estadual e nacional e ouviu alguns pedidos da região para apresentar na Assembleia Legislativa a partir de sua posse, que acontecerá em 15 de março.

‘Quero, pessoalmente, agradecer o apoio recebido dos companheiros do Sindicato dos Bancários de Assis e demais apoiadores de nossa candidatura e reafirmar o nosso compromisso de defender os interesses dos trabalhadores da região de Assis na Assembleia Legislativa’. disse.

O presidente do Sindicato dos Bancários, Fábio Escobar, anfitrião do encontro, se colocou à disposição para coletar as demandas a serem apresentadas ao deputado Luiz Cláudio Marcolino.

O vereador Vinícius Símili, do PDT, participou do encontro e solicitou empenho do deputado para seus pleitos apresentados na Câmara Municipal.

Luiz Cláudio Marcolino visitou o Sindicato dos Bancários de Assis

Imagem: Divulgação