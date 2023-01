030 – Mais R$ 66 mil em prêmios do Hiper Saúde para a região de Assis

Mais um final de semana com muitos prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru a moradores da região de Assis. No total, foram R$ 66 mil sorteados para Paraguaçu Paulista, Assis, Pedrinhas e Echaporã.

O quarto e principal sorteio deste domingo, dia 22 de janeiro, com o mvalor de R$ 180 mil, teve três ganhadores. Entre eles, a moradora de Paraguaçu Paulista, Valdirene (foto), que comprou seu Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru na Gel Celulares.

Ela já esteve na cidade de Bauru na manhã desta segunda-feira,l dia 23, para receber o seu prêmio. Os outros premiados são de Lençóis Paulista e Itapeva. Cada um recebeu R$ 60 mil.

GIRO DA SORTE – Nas 40 rodadas do ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 1 mil, foram seis contemplados da região de Assis.

Na nona rodada, César, de Pedrinhas Paulista, foi o contemplado.

Na rodada 13, a ganhadora foi Anita, moradora de Pedrinhas Paulista.

Quatro assisenses foram premiados.

Na rodada 22, Maria, que mora no Nova Assis e comprou sua cartela na ‘Mercearia da Gabi’, foi a contemplada e ganhou R$ 1 mil.

Aparecido, morador da vila Ribeiro, comprou seu Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru no ‘Açougue Vitória’ e foi o premiado no 35º sorteio.

Na rodada 38, Helder, que mora na vila Santa Elisa, foi o sorteado.

Na última rodada do Giro da Sorte, Hélia, na vila Ouro Verde, foi a contemplada e também ganhou R$ 1 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, ainda colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer em Jaú.

