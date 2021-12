Funcionária do Fórum, em Assis, ganha R$ 500 mil no Hiper Saúde

Uma servidora pública estadual que trabalha no Fórum, em Assis, foi a ganhadora de R$ 500 mil no sorteio do Hiper Saúde Bauru realizado neste final de semana.

Valeria Montai de Lima Goes, que mora no bairro Irmâ Catarina, foi a única contemplada no quarto sorteio deste domingo, dia 5 de dezembro, realizado em Bauru, com transmissão ao vivo pelas TVs SBT e Record.

Ela contou ter adquirido o seu Certificado de Contribuição na Adega ‘Parada Obrigatória’, localizada na rua José Nogueira Marmontel, em Assis.

Na manhã desta segunda-feira, dia 6, Valéria Goes viajou para Bauru, onde recebeu o seu prêmio.

GIRO – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, do Hiper Saúde Bauru, outros dois assisenses foram contemplados. Cada um recebeu o prêmio de R$ 3 mil.

Na rodada 28, a ganhadora foi Lilia Aparecida Marques, moradora do Conjunto Habitacional Assis III, que adquiriu sua cartela no ponto de venda situado no Supermercado São Judas Tadeu.

Na rodada 42, o contemplado foi Everaldo da Silva Lima, que mora na vila Cláudia. Ele comprou o seu Certificado de Contribuição no Supermercado Kané, com o vendedor Onofre.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Valéria Goes recebeu seu prêmio do Hiper Saúde Bauru

Imagem: Divulgação