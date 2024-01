803 – Ladrões furtam 1,6 mil dólares, 2 mil pesos, 400 euros e um arsenal de armas e munições em sítio

O proprietário de um sítio, às margem de uma rodovia vicinal, no município de Campos Novos Paulista, acionou a Polícia Militar para denunciar um furto de dinheiro, armas, munições e equipamentos eletrônicos de sua propriedade no último dia do ano de 2023.

A vítima, um colecionador de armas de 33 anos, acionou os policiais por volta das 9h30 de domingo, dia 31 de dezembro.

De acordo com a ocorrência registrada, três criminosos arrombaram a grade de uma das janelas e entraram na residência da propriedade rural. Foram furtados armamentos e munições cadastradas, além de dinheiro (dólares, pesos e euros), que estavam num cofre, violado com o uso de uma marreta.

Também foram levados: facas, televisão, lunetas, câmera de segurança e joias.

Segundo a vítima, no momento do arrombamento e furto, não havia ninguém no local.

Imagens de câmeras de segurança foram gravadas e repassadas aos policiais militares e encaminhadas ao delegado de polícia Marcelo Armstrong Nunes, que registrou a ocorrência.

Veja a relação de materiais furtados:

1.600 dólares

2.000 pesos

400 euros

50 facas de aço em damasco

Uma televisão 42 polegadas

Duas lunetas

Uma câmera de vídeo

Dois anéis de diamante

Um par de brincos de diamante

Dois braceletes de diamante

Mil estojos de munição vazios

2.900 projéteis

Uma pistola da marca Sprindfiel

Um fuzil da marca Ceskoslove

Um fuzil da marca Smith&Wes

Um fuzil da marca Rossi

Um revólver da marca Ruger

Uma espingarda da marca Benelli

Uma espingarda da marca Boito

Uma espingarda da marca Khan Arms

Um fuzil da marca Wins

Dois fuzis da marca Savage (foto abaixo)

Dois fuzis da marca S&W

Imagem ilustrativa